Лавров назвал главную цель запрета русского языка на Украине

Милан, 6 декабря. Киевское руководство, принимая законы, ведущие к запрету других языков, кроме украинского, показывает, что цель его политики — дискриминация, а еще лучше — ликвидация русского языка, на котором говорит большая часть украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав дипломатических ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Милане.

Лавров констатировал, что в Латвии и Эстонии сохраняется «позорный феномен безгражданства», а на Украине принимают законы, согласно которым будет запрещено говорить на других языках, кроме украинского. Российский дипломат назвал главную цель запрета русского языка в соседнем государстве.

«При этом Киев обещает послабления, но только для языков стран Евросоюза, показывая тем самым, что его цель — дискриминация, а еще лучше — уничтожение русского языка, на котором разговаривает, напомню, большинство граждан Украины», — подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешательства верховного комиссара по делам нацменьшинств.

После государственного переворота на Украине Киев заявил о «европейской интеграции» как приоритетном направлении во внешней политике страны, в то же время стал придерживаться антироссийской риторики. Русский язык стал подвергаться на Украине нападкам, Киев стал разрабатывать законопроект, который должен ввести ограничение на использование русского языка в общественных местах. За нарушение гражданам придется заплатить штраф, а контролировать исполнение закона должны будут «языковые инспекторы». Отметим, что уже сейчас в трех украинских регионах действует запрет на использование русскоязычного продукта — нельзя говорить на русском языке в эфире местных телеканалов, радиостанций, транслировать русскоязычные фильмы.