ВСУ создают площадки для приема военных вертолетов в Донбассе

Луганск, 6 декабря. Украинские силовики в зоне так называемой операции Объединенных сил создают площадки для приема военных вертолетов, заявил в четверг начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, площадки оборудуются на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также на территории гражданского аэродрома в Северодонецке.

«Оборудуются специальные площадки для приема военных вертолетов», — сказал Осадчий.

Он добавил, что ВСУ продолжают усиливать группировку войск в Донбассе.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.