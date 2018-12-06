Западные покровители прощают все выходки киевского режима — Лавров

Милан, 6 декабря. Западные покровители киевского режима прощают все выходки Украины. Новым подтверждением этого стала реакция Запада на провокацию ВМСУ в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки​», — отметил Лавров, участвуя в заседании министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Глава МИД РФ напомнил, что западные страны закрывают глаза как на преступления ВСУ в Донбассе, так и на провокационные действия ВМСУ в Азовском море.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Нарушители государственной границы опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничной службы ФСБ РФ.

В результате корабли ВМСУ были задержаны, против членов экипажа, среди которых оказались и сотрудники Службы безопасности Украины, возбуждены уголовные дела.

Президент России Владимир Путин, комментируя провокацию ВМСУ, отметил, что президенту Украины Петру Порошенко, имеющему низкий предвыборной рейтинг, обострение ситуации в стране может быть выгодно. США осудили законные действия российского флота в Керченском проливе, американский Сенат принял соответствующую резолюцию.

Политолог Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что к заявлениям Вашингтона, касающимся реакции РФ на провокацию ВМСУ, не стоит относиться всерьез.