Сирия: САА нашла тайник с боеприпасами боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 7 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество боеприпасов при прочесывании окрестностей провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Среди найденных вооружений часть была израильского и американского производства. Это в очередной раз доказывает, что у террористических группировок есть иностранные спонсоры.

По словам полевого источника, сирийским военным удалось изъять ракеты, снайперские винтовки, большое количество пушек, артиллерийских снарядов, минометов, пусковых установок для ракетных снарядов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда инженерные подразделения сирийской правительственной армии находят боеприпасы и вооружения, оставленные боевиками перед уходом из региона.

В данный момент сирийские войска занимаются прочесыванием освобожденных населенных пунктов и городов с целью обнаружить потенциальные взрывоопасные объекты, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские войска обнаружили большое количество боеприпасов и орудий, принадлежащих террористам. Многие из них были американского производства. Все оружие нашли во время осмотра освобожденных районов провинции Даръа.

Как стало известно, среди найденного оружия были противотанковые ракеты, множество патрон, разные РПГ, ДШКМ, сменные стволы к ДШКМ, специальная емкость для закачки кислорода, которая может быть использована для химического оружия. На кадрах также можно заметить также артиллерийский снаряд, самодельное оружие.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена сирийской правительственной армией при сотрудничестве с российскими войсками. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.