Киев, 6 декабря. Верховная рада расширила зону контроля Украины в Черном море на 12 морских миль. Соответствующий законопроект украинский парламент одобрил в четверг во втором чтении.

Согласно документу, теперь украинские пограничники смогут проверять суда в пределах 24 морских миль от берега, а не 12, как это было раньше. Прилегающая зона определяется в законопроекте как морской пояс, который примыкает к территориальному морю Украины.

«Закон <…> создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, украинские пограничники смогут в целях «сдерживания агрессии» применять оружие в прибрежной зоне. Как пояснил глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, соответствующая правка была внесена в закон о Госпогранслужбе.

При этом причиной для остановки кораблей может стать отключение автоматической идентификационной системы судном. Нововведения не коснутся военных и государственных кораблей, которые используются с некоммерческой целью.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали.

Чтобы задержать нарушителей, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пограничники РФ действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного законодательства.

Киев, воспользовавшись инцидентом, ввел военное положение в стране. Москва считает произошедшее в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей.