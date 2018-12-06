Путин призвал страны ЕврАзЭС повышать экономический суверенитет

Санкт-Петербург, 6 декабря. Странам-участницам Евразийского экономического союза следует подумать над созданием общей расчетной инфраструктуры, повысить свой экономический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он пояснил, что такая инфраструктура позволила бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран ЕврАзЭС, сделать их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют.

«Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета», — подчеркнул он.

Путин также напомнил, что страны-участницы ЕврАзЭС в сентябре подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка, сделав большой шаг на пути к формированию общего финансового пространства.

Однако на достигнутом, по мнению Путина, естественно, останавливаться не стоит, и в дальнейшем развитии нуждаются и другие сферы сотрудничества. В частности, он предложил включить в повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры.

«Больше внимания следует уделять и межрегиональному сотрудничеству», — добавил президент РФ.

Российский лидер добавил, что к сегодняшнему заседанию по инициативе РФ был подготовлен проект декларации об углублении интеграционных процессов.