Лавров рассказал о последствиях нежелания Запада возобновлять контакты военных с РФ

Москва, 6 декабря. Нежелание западных стран налаживать контакты военнослужащих с Россией не позволяет предпринимать шаги по вопросам разоружения. Об этом заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Российский министр отметил, что Москва поддержала идею Берлина о структурированном диалоге по вызовам безопасности​​​.

«Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить механизмы предотвращения опасных инцидентов», — подчеркнул глава ведомства.

При этом Лавров обратил внимание на то, что для этого необходимы систематические контакты между военными.

«Но Запад их [контакты] заморозил и пока отказывается возобновлять», — резюмировал он.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не отвергает диалог с Североатлантическим альянсом, в рамках Совета РФ — НАТО (СРН) будет добиваться продолжения контактов военных.