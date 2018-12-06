Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране

Тунис, 6 декабря. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране.

По словам президента Туниса, особое положение в стране продлится до 5 января следующего года. Это решение, по данным местных СМИ, связано с напряженной ситуацией из-за борьбы за власть перед парламентскими и президентскими выборами, намеченными на 2019 год.

Глава страны добавил, что перед принятием решения о продлении режима ЧС провел консультации с премьер-министром страны и спикером Народной ассамблеи по вопросам, касающимся национальной безопасности.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. Он был введен после того, как на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.