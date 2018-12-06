Промывают мозги: экс-депутат Рады объяснил, зачем членов УПА приравняли к героям Великой Отечественной

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, согласно которому члены УПА1 (организация запрещена в РФ) приравниваются к героям Великой Отечественной войны. За нормативно-правовой акт проголосовало 236 депутатов, сообщают украинские СМИ. Пресса пишет, что участниками боевых действий будут признаны националисты, «не совершавшие преступления против мира и человечества».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что Киев совершил ошибку, приняв эту инициативу. Он напомнил, что в прошлом представители УПА совершали чудовищные преступления, жертвами которых стали в том числе и представители европейских стран.

«Я считаю, что для Украины после этого решения последуют огромные последствия. И первое придет со стороны Польши. Историю никто не отменял, ее забыть невозможно, я имею в виду ту страшную Великую Отечественную войну, когда УПА бесчинствовала, творила беспредел: это и Хатынь, и так далее. Рано или поздно реакция со стороны Европы последует», — говорит бывший парламентарий.

Украинской власти этот законопроект необходим для того, чтобы воздействовать на умы населения страны, прежде всего молодежи. Благодаря таким инициативам Украина превращается в националистическое государство. Он предупредил, что этот процесс отразится негативно в том числе и на России.

«Этот закон принят для того, чтобы найти новых «героев» и промывать мозги народу Украины. Властям необходимо чем-то аргументировать свои взгляды, в том числе для молодежи в университетах. А как «героя» можно называть героем, если он таковым не является? С этого момента можно сказать, что страна превратилась в нацистское государство. Но людей обычных надо разделить. И на этих «героях» нужно взращивать молодежь. Еще раз повторюсь, последствия непременно последуют. Это будет плохо в том числе и для России, потому что на границе с ней появится новая агрессивная страна», — подчеркивает украинский политик.

Он допустил, что в Европе могут быть недовольны подобными одиозными законами. Но до тех пор, пока ЕС находится под протекторатом Соединенных Штатов, европейские политики будут весьма сдержанны в оценках и высказываниях относительно героизации УПА на Украине.

«Покамест Америка имеет влияние на Европу, Европа будет максимально закрывать глаза на эти чудовищные события, которые происходят на Украине. Но в любом случае возмущения будут», — подытожил Алексей Журавко.

1 Организация запрещена на территории РФ.