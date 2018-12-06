Год завершается, дела продолжаются: церемония закрытия Года добровольца в Петербурге. ФАН-ТВ

В Международный день добровольца во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония закрытия года добровольца и награждение команд-участников городского конкурса «Наше завтра нас касается».

Свои награды за нелегкий труд добровольца получили педагоги дворцов молодежи, кураторы добровольческих команд и конечно, сами волонтеры.

«Год назад 14 февраля мы открыли Год добровольца и запустили этот конкурс, он включал в себя восемь номинаций по разным направлениям, таким как социальная реклама, социальный проект, интерактивная площадка, лучший видеоблог, квесты. У нас остались планы, которые мы еще не реализовали в виду нашей занятости. Потому что нас очень много, нуждающихся в нашем внимании и заботе — их тоже очень много. Поэтому год завершается, а дела наши продолжаются», – Виктория Марксайте, начальник отдела проектов и молодежных социальных инициатив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга.

Виктория отметила, что сейчас приоритетным направлением является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В основном внимание добровольцев направлено на ветеранов, детей-сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С этого года я вхожу в совет. Два дня назад были в интернате Кировского района, ездили к детям и давали им мастер класс и это все очень интересно — помогать детям и пожилым людям. Никогда нельзя забывать о людях, у которых нет каких-то возможностей, как у нас. Они хотят быть как мы, и мы можем помочь им в этом», – Валерия Паталаха, участница петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках».

Всего в восьми номинациях было отмечено более 20 победителей.