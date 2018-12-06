«Деньги, конечно, нашли»: о чем рассказал Медведев в прямом эфире

Сегодня состоялся 11-й по счету «Разговор с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым». В прямом эфире премьер-министр рассказал об итогах 2018 года и планах на будущее, и в течение полутора часов отвечал на вопросы представителей ведущих российских телеканалов. В обзоре Федерального агентства новостей — самые яркие цитаты главы кабмина РФ.

Медведев об экономических итогах 2018 года

«Темпы роста за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%, мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но тем не менее рост продолжается, и он плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах».

«Чтобы развиваться дальше, нам, конечно, нужны другие темпы роста, которые мы и наметили в основных направлениях деятельности правительства. Мы исходим из того, что темпы роста в этом году будут такие, как я сказал, но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено — порядка 2%, а в 2021 году — 3%. Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых».

«Впервые за несколько лет у нас будет профицитный бюджет. Существенно профицитный. Это говорит о том, что мы правильно распорядились доходами и правильно просчитали последствия решений, которые принимаем».

«Наша экономика имеет запас прочности».

«Низкая инфляция — это достижение последнего времени. В этом году мы выйдем на цифру 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%, которые мы для себя определили. И это позволяет людям планировать свои доходы и расходы».

«Мы смогли нарастить наши валютные резервы. За этот год они выросли приблизительно на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов и даже более. И это подушка безопасности [для экономики РФ]».

Медведев о деньгах на «прорыв»

«Деньги, конечно, нашли. 8 трлн рублей, действительно, необходимо было аккумулировать, чтобы выполнять национальные цели развития вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года».

«Но есть стандартные триллионы. Эти 8 трлн рублей — еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ вместе с теми расходами, которые мы планируем, — все это составит 23 трлн рублей. Это огромные цифры. Из них 22 трлн рублей — это деньги, которые так или иначе связаны с выполнением социальных обязательств».

«Огромные деньги на развитие страны найдены. Откуда? Пришлось приложить старания, чтобы понять, что для нашей страны наименее безболезненно с точки зрения аккумулирования . Пришлось увеличить НДС на 2%, скорректировать акцизную политику и решить некоторые другие задачи».

Медведев о санкциях

«Думаю, что любой человек, который интересуется развитием экономики, понимает простую вещь: национальная экономика может развиваться, прежде всего, за счет своих инвестиций — инвестиций, которые возникают в результате развития своей экономики. Иностранные инвестиции, при всем уважении, почтении к ним, нашем желании их получить, — это все-таки вторичный источник».

«Определенные правительства палки нам в колеса вставляют — это и администрация США, и некоторых европейских стран. Но другие страны уже ведут себя более адекватно и активно говорят, что все эти санкции нанесли огромный ущерб — порядка 100 млрд все потеряли».

«Рассчитывать всегда нужно, прежде всего, на себя. На силу нашей экономики. На те процессы, которые идут в нашей промышленности, сельском хозяйстве».

«Сельское хозяйство, которое в 90-е годы называли «черной дырой», тем местом, куда нельзя инвестировать — сейчас оно кормит всю нашу страну, мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно и другие виды товаров на мировые рынки. Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать».

Медведев о пенсионной реформе

«Пенсионная реформа стала самым трудным решением власти за последние десятилетия. Такого рода решения не добавляют власти популярности. Но это выстраданное решение».

«Такие решения не могут пересматриваться часто. Предыдущее принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу».

«Конечно, мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательные эмоции. Но если мы в экономике будем делать все, что только нравится, мы превратимся в слабую и отсталую страну».

«Каждый год в течение шести лет пенсии будут расти на тысячу рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не это решение. Если быть ответственными людьми, то никакого иного выхода для власти не оставалось».

Медведев о доходах населения

«В основном от низких доходов, бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение у людей, у которых дети. А это наше будущее. Поэтому эту ситуацию надо преодолеть».

«У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, — реальных заработных плат — то это 7,6%».

«Мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство».

«Реальные доходы населения у нас растут быстрее, чем в других странах».

«Ситуация с безработицей в этом году у нас беспрецедентная, самая низкая — 4,7% по методикам [оценки] Международной организации труда».

Медведев о врачах и лекарствах

«Нужно готовить новых врачей. Этот дефицит в 22,5 тысячи [человек], его точно нужно закрывать. За последние годы мы подготовили приблизительно 8 тысяч врачей. Этот дефицит мы, естественно, снижаем, эту работу нужно продолжить, но не любой ценой».

«Очень разные вузы, в каких-то вузах медиков готовят по высочайшему стандарту, по мировому, а в каких-то — я так не могу сказать. Особенно это касается тех, где это все появилось относительно недавно».

«Врач не будет подготовлен с iPad в руках или с блокнотиком в руках, он должен идти в операционную, идти в больницу, только в этом случае он становится врачом».

«Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается».

Медведев о воспитании детей

«Главное в воспитании ребенка — это семья. Все начинается там. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, то обязанность родителей подойти и спросить, чего он там торчит. Может, у него какие-то проблемы? Может, ему нужна поддержка?».

«Конечно, очень важное значение имеет школа. А Интернет — это средство. Нельзя видеть все проблемы в самом Интернете. Хотя заниматься им надо и мы это делаем».

Медведев о налогах

«Перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС. И я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение».

Медведев о чиновниках

«Любой госслужащий должен думать перед тем, как что-то изрекать. Это элемент общечеловеческой культуры».

«Мозги надо включать. Вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. К сожалению, не у всех это получается».

Медведев о долларе

«Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара — конечно, в установленных законом рамках, — в нашей стране не будет».

Медведев об Украине

«Несмотря на все потуги украинских властей каким-то образом ограничить развитие экономических связей с нашей страной, сделать это непросто».