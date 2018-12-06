IBU прокомментировал заявление об «угрозах» российских чиновников

Москва, 6 декабря. Международный союз биатлонистов (IBU) прокомментировал слова вице-президента организации Иржи Гамзы, который заявил, что якобы получал угрозы со стороны российских чиновников.

«IBU в курсе комментария Иржи Гамзы, который был дан относительно инцидента, произошедшего более года назад. В то время он не работал в IBU. В его интервью он говорит о своем прошлом», — пояснили представители Международного союза биатлонистов.

В организации отметили, что Гамза не подавал никаких жалоб ни в IBU, ни в другие органы, сообщает телеканал 360. Там также подчеркнули, что Союз биатлонистов России совершил значительный прогресс в деле восстановления своего статуса и не повторит своих ошибок в будущем.



Напомним, что ранее Иржа Гамза в интервью чешскому изданию Lidove Noviny пожаловался на российских чиновников, которые якобы угрожали высокопоставленным сотрудникам IBU, требуя, чтобы те не вмешивались в допинговый скандал.

Примечательно, что в июне Международный олимпийский комитет приостановил финансирование IBU после того, как бывшего президента организации Андерса Бессеберга заподозрили в коррупционном скандале из-за допинговых нарушений.