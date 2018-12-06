Фонд Сокурова отчитался о госфинансировании на производство фильмов

Санкт-Петербург, 6 декабря. Фонд Сокурова получил от Комитета по культуре Петербурга средства на производство фильмов, претензий по отчетности у комитета нет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» в 2016 году получил 12 млн рублей на создание трех фильмов. На фильм «Опыты», в том числе, выделили 3,6 млн рублей. В 2017 году комитет перечислил фонду 11,7 млн рублей.

«Они полностью отчитались перед комитетом по расходыванию бюджетных средств и отчет был принят без проблем», — прокомментировал источник в комитете.

Ранее сообщалось, что в фонде правоохранительные органы начали проверку. Сам Александр Сокуров находится в больнице, где проходит плановую госпитализацию и сдает необходимые анализы.