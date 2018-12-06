В скандал вокруг «Пяти правил родителям первоклассника» вмешалось Минпросвещения

Министерство просвещения Российской Федерации предприняло необходимые действия в связи с появившейся в нескольких регионах страны противоречивой памяткой «Пять правил родителям первоклассника». Это стало возможным после запроса, направленного в ведомство из Государственной думы.

Автор запроса, депутат Ольга Окунева, рассказала Федеральному агентству новостей, что Минпросвещения, в свою очередь, разослало собственные запросы в регионы, где и появились так называемые «правила».

«Тогда шла речь о Петербурге, Нижегородской и Ивановской областях, — напомнила член фракции «Единой России». — Они (в министерстве. — Прим. ФАН) рассмотрели это и прислали нам копию ответа из Ивановской области о том, что памятка эта отовсюду удалена».

Напомним, что пятое правило из памятки, «Школа — это авторитарная структура», вызвало законное возмущение среди родителей и педагогов. «Не следует ожидать, что в школе вашего ребенка полюбят, что там ему будет хорошо и весело», — гласило правило. В итоге в скандал вокруг памятки вмешались депутаты, а теперь и Минпросвещения.

По имеющейся у Окуневой информации, сотрудники одного из местных детских садов предполагают, что памятку опубликовали некие третьи лица, так как она была размещена «у них в сети с нарушением установленного алгоритма действий».

«Там размер не соответствовал разрешению для родительского чтения, как это обычно делается при размещении информации для изучения родителями, — подчеркнула первый заместитель председателя комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей. — Поэтому они думают, что был какой-то несанкционированный доступ. При этом в бумажном варианте памятки среди родителей в той же Ивановской области не распространялись».

Так или иначе, но местными образовательными органами были проверены все дошкольные учреждения. После чего усилили контроль над наполнением и содержанием официальных сайтов образовательных организаций.

«Закрыт ли этот вопрос? — переспросила Окунева. — Он будет закрыт тогда, когда нигде не будет размещаться ничего причиняющего вред здоровью детей и защищающего их от (вредной) информации. Но мы благодарны, что министерство отреагировало. На письмо нам отвечала сама глава ведомства Ольга Юрьевна Васильева. Хорошо, когда есть взаимодействие».

Народный избранник, также являющаяся координатором проекта «Крепкая семья», уверена, что российские образовательные организации должны постоянно осуществлять мониторинг всего, что появляется в печатном или в электронном виде.

Скандальные «5 правил родителям первоклассника» появились в Интернете в октябре. Свое отношение к памятке выразили депутаты Госдумы и психологи.