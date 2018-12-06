На западном фронте без перемен: Медведев пошутил насчет новых санкций США

Москва, 6 декабря. Санкции стали обычным явлением современной жизни, однако мировая экономика уже потеряла из-за торговых войн, начатых в том числе по инициативе США, полтриллиона долларов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В четверг глава российского правительства дал традиционное большое интервью, во время которого подвел итоги 2018 года и дал прогноз на следующий год. В разговоре с представителями пяти телеканалов был поднят и вопрос санкций, в частности про новые ограничительные меры со стороны США, на который Медведев ответил шуткой.

«На западном фронте без перемен», — пошутил премьер-министр.

Санкции, по его словам, остаются, они уже стали обычным явлением современной жизни. Однако в такой ситуации нет ничего хорошего, подчеркнул Медведев.

«Мировая экономика уже потеряла 500 миллиардов долларов из-за торговых войн. Наша торговля с европейскими странами потеряла 100 миллиардов долларов», — указал Медведев.

Российские власти в связи с этим исходят из сложившейся ситуации и сохраняют принятые ранее решения, добавил он.

В санкционной политике, обратил внимание премьер-министр, все же есть положительные стороны и определенные элементы, которые позволяют развивать экономику. В качестве примера Медведев привел сельское хозяйство России, которое только выиграло от западных санкций, поскольку введенное в ответ эмбарго послужило хорошей поддержкой отечественных фермеров.

Напомним, Вашингтон уже на протяжении четырех лет вводит против Москвы санкции, причем изначально их объявляли для того, чтобы повлиять на внешнеполитический курс страны, на состояние политической элиты и на отношения к власти российских граждан, отмечал в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Медведев и ранее заявлял о том, что санкции США против российского банковского сектора являются объявлением торговой войны. Глава правительства России при этом подчеркнул, что санкционная политика в целом и Вашингтона в частности разрушает экономический порядок в мире.