Хотят, чтобы Россия кормила Киев: эксперт оценил перспективу предложений ЕК по газовому транзиту

Европейская комиссия предложила России провести встречу по поводу сохранения газового транзита в Европу через Украину.

Трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией могут состояться во второй половине января 2019 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, глава ведомства рассказал, что накануне обсудил ситуацию с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефшовичем.

«По его предложению встреча перенесена на январь месяц. Планировалось встретиться 11 декабря, но сейчас от Еврокомиссии прозвучало предложение перенести встречу на вторую половину января», — подчеркнул Новак, добавив, что до этого на уровне экспертов состоится встреча по газу.

От грядущей встречи не стоит ожидать разрешения противоречий между Москвой и Киевом по поводу транспортировки голубого топлива, заявил политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Переговоры понадобились, чтобы Украину обеспечить транзитом газа. Европа настаивает на том, чтобы Россия кормила Киев. Москва же ставит главным условием для сохранения транзита вменяемое поведение Украины. Говоря о перспективах заключения контракта по газу, поскольку текущий закончится в следующем году, новый не очевиден, — все зависит от условий, выдвигаемых каждой из сторон, от того, сколько топлива захотят закупать европейские страны. Россия не возражает в принципе против сохранения транзита, но и не считает вопрос решенным», — разъяснил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что ситуация по газу «достаточно подвисшая»,

«Какие-то консультации по газовому вопросу необходимы, но считать, что в январе стороны решат все вопросы, преждевременно», — уверен эксперт.

Осложняет переговоры, по мнению Брутера, провокационное поведение Киева.

«Украина очень часто выставляет политические требования, что неприемлемо. Кроме того, украинские власти неоднократно обещали повысить стоимость транзита, что осложняет заключение нового договора. Киев вместе с ЕК зачем-то заявляют, что будут покупать газ за границей, — это вообще странно. РФ не собирается отдавать решения по транзиту Украине и не может обещать долговременный контракт с гарантированным объемом прокачки, ведь все зависит от конечного покупателя», — подытожил политолог.

Подчеркнем, вопрос об украинском транзите обсуждается на фоне строительства газопровода «Северный поток — 2». В частности, Германия настаивает на том, чтобы проект был реализован «с сохранением поставок через территорию Украины».