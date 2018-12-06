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Медведев: Россия имеет все возможности для стабильного развития

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Медведев: Россия имеет все возможности для стабильного развития

Москва, 6 декабря. У России есть все необходимые возможности для стабильного роста и развития. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью российским телеканалам.

Премьер-министр отметил, что нынешний год был важным для всей страны, поскольку состоялись выборы президента РФ и глав регионов. Кроме того, в уходящем году правительству удалось реализовать все, что было намечено, благодаря чему Россия имеет все необходимые возможности для стабильного роста и развития.

«Все, что было намечено, сделано, выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития» — сказал Медведев.

Он также добавил, что в 2018 году экономика РФ выросла на 1,7%, а к 2020 году уровень экономического роста составит 2%. Кроме того, правительству удалось сократить инфляцию до 3,5%.

Автор: Артем Никулин
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