Путин призвал страны ЕАЭС подумать над программой научно-технического сотрудничества
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Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил с идеей разработать совместную программу научно-технического сотрудничества.
Российский лидер заявил о возможности «подумать над принятием совместной программы научно-технологического развития».
Он отметил плодотворную работу между государствами-участниками ЕАЭС по координации в проведении валютно-финансовой политики.
Напомним, ЕАЭС был сформирован на основе Таможенного союза РФ, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства.