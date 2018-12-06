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Путин призвал страны ЕАЭС подумать над программой научно-технического сотрудничества

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Путин призвал страны ЕАЭС подумать над программой научно-технического сотрудничества

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил с идеей разработать совместную программу научно-технического сотрудничества.

Российский лидер заявил о возможности «подумать над принятием совместной программы научно-технологического развития».

Он отметил плодотворную работу между государствами-участниками ЕАЭС по координации в проведении валютно-финансовой политики.

Напомним, ЕАЭС был сформирован на основе Таможенного союза РФ, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства.

Автор: Андрей Крылов
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