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«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году

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«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году

Москва, 6 декабря. Сервис «Яндекс.Музыка» представил список любимых песен россиян в 2018 году.

Подводя итоги уходящего года, специалисты «Яндекс.Музыки» обратили внимание, что песни на русском языке стали слушать больше. Аналитики представили два топа - общероссийский и топ песен на русском языке.

Лидером общероссийского рейтинга стал трэк In My Mind, который представили Dynoro и Gigi D'Agostino. Второе место досталось певице MARUV и ее хиту Boosin Drunk Groove. Тройку лидеров замыкает Matrang и песня «Медуза».

«Яндекс.Музыка» назвала любимые песни россиян в 2018 году

Также в первую десятку любимых песен россиян оказались «Медина» в исполнении Jah Khalib, SuperSTAR от Лободы, хит Монеточки «Каждый раз», Sia и David Guetta с трэком Flames, песня Solo от Clean Bandit и Demi Lovato, тема One Kiss, представленная Calvin Harris и Dua Lipa, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.

Автор: Катерина Иванова
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