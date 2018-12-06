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Украина

Рада приравняла украинских националистов к участникам боевых действий против СССР

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Рада приравняла украинских националистов к участникам боевых действий против СССР

Киев, 6 декабря. Верховная рада наделила членов запрещенных в РФ националистических организаций ОУН, УПА1 и УНРА статусом участников боевых действий в 1944-1956 годах против СССР,  Документ был принят на сегодняшнем заседании парламента страны.

Согласно документу, участниками боевых действий теперь считаются также члены Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца, а также других националистических организаций, в том числе и члены Украинской народной революционной армии (УНРА).

Как отмечают местные СМИ, новый статус получат только те националисты, которые не совершали «преступлений против мира и человечества». За инициативу проголосовали 236 депутатов при необходимых 226 голосах.

На сегодняшний день на Украине осталось в живых около 1200 участников ОУН-УПА1. Они получат почти два десятка льгот, будут обеспечены лекарствами и получат скидки на оплату коммунальных тарифов и поездки в транспорте.

Отметим, что члены ОУН заявляли, что их главной целью является борьба за независимость Украины, в годы Второй мировой войны они сотрудничали с фашистской Германией, вели борьбу против советской власти. В УПА организацию преобразовали в 1943 году.

Боевики ОУН-УПА виновны во множестве преступлений. По данным историков, они убили не менее миллиона человек. На их руках кровь почти 200 тыс. поляков в ходе Волынской резни.

Однако все это не помешало президенту Украины Петру Порошенко в мае 2015 года подписать закон о героизации ОУН-УПА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Ярослава Замысловатова
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