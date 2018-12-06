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Эксперт оценил победу игрока ЦСКА Ахметова в номинации лучшему молодому футболисту РПЛ

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Эксперт оценил победу игрока ЦСКА Ахметова в номинации лучшему молодому футболисту РПЛ

Москва, 6 декабря. Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Сатурна», «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал Федеральному агентству новостей победу полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту российской Премьер-лиги.

«В первую очередь, такую высокую оценку он получил из-за тактического кругозора, которым он обладает. Ахметов — футболист, который может сыграть и в длинную, и в короткую передачу, у него очень широкий функционал. Он может не только какие-то локальные задачи выполнять, но и по крупному управлять игровым процессом. Понятно, что оценивается, в том числе потенциал, и никто не знает, как дальше футболист будет развиваться», — считает специалист.

Эксперт оценил победу игрока ЦСКА Ахметова в номинации лучшему молодому футболисту РПЛ

Также известный тренер отметил других футболистов.

«Помимо тройки финалистов и Максименко (вратарь «Спартака» — прим. ФАН) хотелось бы отметить игроков «Краснодара» — Игнатьева, Сулейманова. Думаю, они также заслуживают внимания», — заявил Гаджиев. 

Второе место в голосовании занял еще один футболист «армейцев» — Иван Обляков. Третьим стал игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев. Ахметов стал игроком ЦСКА летом текущего года. На его счету 14 матчей в РПЛ, в которых он отдал 4 результативных передачи.

Автор: Константин Тихов
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