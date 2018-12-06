Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что создание единого рынка нефти и газа прибавит около 9 миллиардов долларов к ВВП стран Евразийского экономического союза.

«По оценкам экспертов, осуществление этих планов (по созданию единого рынка нефти и газа. — Прим. ФАН) даст прибавку к ВВП наших стран до 9 млрд долларов», — сказал Путин.

Напомним, встреча лидеров ЕАЭС проходит в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. В саммите участвуют президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, а также глава Киргизии и исполняющий обязанности главы правительства Армении.

Позднее к участникам заседания должен присоединиться президент Молдавии Игорь Додон. В мае 2018 года, напомним, Молдавия получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.