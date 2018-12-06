Медведев признался, что чаще всего читает деловые бумаги

Москва, 6 декабря. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, какие произведения он предпочитает читать.

«Премьер-министр России больше всего читает деловые бумаги, документы», — признался Медведев.

Российский премьер-министр рассказал, что в день ему приносят огромное количество различных документов, в шутку отметив, что его «пытают».

В то же время глава российского правительства отметил значимость чтения для развития человека. По его словам, он старается читать разных жанров произведения: научные, экономические, правовые, художественные.