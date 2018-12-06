Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Он умел радоваться»: актриса театра Вахтангова рассказала о Михаиле Ульянове

86
0 Оставить комментарий

«Он умел радоваться»: актриса театра Вахтангова рассказала о Михаиле Ульянове

Москва, 6 декабря. Актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала о взаимоотношениях актера и режиссера Михаила Ульянова с коллегами и учениками. По словам Тумайкиной, Ульянов всегда был щедр и умел радоваться.

По словам актрисы, в кабинет Ульянова можно было войти и с вопросом личного характера, и завалиться гурьбой в праздник. Ульянов умел выслушать каждый вопрос и помочь советом.

«Михаил Александрович был устроен таким образом – когда человек щедр, он очень умеет радоваться. Он, как нынче выражаются, умел корпоративно радоваться. Сейчас корпоративно веселятся, а он умел радоваться», — рассказала Тумайкина в интервью «МИР24».

Актриса добавила, что Ульянов был очень трогательным и всегда интересовался здоровьем. Как человек, выросший с Сибири, прежде всего он спрашивал о здоровье, а затем уже о всех «производных».

Также Тумайкина отметила, что даже после выхода премьеры «Брюсов переулок» в Вахтанговском театре на новой сцене, она не стала для нее главной площадкой. Актриса подчеркнула, что чувствует себя уютно в любом уголке театра.

Напомним, Михаил Ульянов скончался в марте 2007 года в Центральной клинической больнице Москвы на 81-м году жизни. На его счету десятки ролей в театре и кино, а также режиссерские работы.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.