«Он умел радоваться»: актриса театра Вахтангова рассказала о Михаиле Ульянове

Москва, 6 декабря. Актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала о взаимоотношениях актера и режиссера Михаила Ульянова с коллегами и учениками. По словам Тумайкиной, Ульянов всегда был щедр и умел радоваться.

По словам актрисы, в кабинет Ульянова можно было войти и с вопросом личного характера, и завалиться гурьбой в праздник. Ульянов умел выслушать каждый вопрос и помочь советом.

«Михаил Александрович был устроен таким образом – когда человек щедр, он очень умеет радоваться. Он, как нынче выражаются, умел корпоративно радоваться. Сейчас корпоративно веселятся, а он умел радоваться», — рассказала Тумайкина в интервью «МИР24».

Актриса добавила, что Ульянов был очень трогательным и всегда интересовался здоровьем. Как человек, выросший с Сибири, прежде всего он спрашивал о здоровье, а затем уже о всех «производных».

Также Тумайкина отметила, что даже после выхода премьеры «Брюсов переулок» в Вахтанговском театре на новой сцене, она не стала для нее главной площадкой. Актриса подчеркнула, что чувствует себя уютно в любом уголке театра.

Напомним, Михаил Ульянов скончался в марте 2007 года в Центральной клинической больнице Москвы на 81-м году жизни. На его счету десятки ролей в театре и кино, а также режиссерские работы.