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Порошенко предоставил экс-премьеру Яценюку госохрану

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Порошенко предоставил экс-премьеру Яценюку госохрану

Киев, 6 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить бывшему премьер-министру страны Арсению Яценюку государственную охрану.

В управлении госохраны Украины сообщили, что безопасность Яценюка обеспечивают сотрудники управления на основании распоряжения президента страны, сообщают «Украинские новости».

Согласно законодательству, экс-премьеру гарантируется охрана на протяжении года после ухода в отставку. Яценюк сложил полномочия в апреле 2016 года. Тем не менее госохрана продолжает защищать политика.

Ранее стало известно, что Яценюк попал под ответные санкции России против Украины. Всего ограничения распространяются на 68 юридических лиц и 322 физических лица. Также в санкционный список попали глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и посол Украины в США Валерий Чалый.

Автор: Софья Куликова
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