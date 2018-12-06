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Медведев рассказал, как начнет 2019 год

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Медведев рассказал, как начнет 2019 год

Москва, 6 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, как начнет 2019 год. По словам премьера, если позволит рабочий график, он отправится в Сочи, чтобы покататься на лыжах. А встретит Новый год Медведев, как и все россияне, с гимна РФ.

«Он [Новый Год] начнется для меня абсолютно так же, как и для всех жителей нашей страны  — с гимна Российской Федерации, который прозвучит после поздравительных слов президента страны​​​. После этого я попробую немножко отдохнуть, если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы», — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Премьер-министр России при этом уточнил, что, вполне вероятно, рабочий график не позволит ему покататься на лыжах.

«Если не получится [отправиться в Сочи]  — будем продолжать работать и в праздники», — отметил Медведев.

Медведев рассказал, как начнет 2019 год

Автор: Федор Веснин
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