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Медведев рассказал, что думает о Пелевине

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Медведев рассказал, что думает о Пелевине

Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1», рассказал о своих предпочтениях в литературе.

По словам главы правительства, он читает не только специализированную литературу по праву и экономике, но и художественные произведения. В качестве примера он привел роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», который рассказывает о раскулачивании зажиточных крестьян в СССР в 1930 годах. Кроме того, Медведев оказался знаком с творчеством популярного российского писателя Виктора Пелевина.

«Я  и Пелевина последнего просматривал — «Виды на гору Фудзи». Тоже любопытная литература, но не для всех. Я недавно прочитал книгу китайского автора Мо Яня «Страна вина». Она философская и интересная для ознакомления с китайской культурой», — подчеркнул премьер-министр.

Автор: Антон Соколов
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