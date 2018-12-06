Медведев рассказал, что думает о Пелевине

Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1», рассказал о своих предпочтениях в литературе.

По словам главы правительства, он читает не только специализированную литературу по праву и экономике, но и художественные произведения. В качестве примера он привел роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», который рассказывает о раскулачивании зажиточных крестьян в СССР в 1930 годах. Кроме того, Медведев оказался знаком с творчеством популярного российского писателя Виктора Пелевина.