Источник в фонде Сокурова прокомментировал госпитализацию режиссера

Санкт-Петербург, 6 декабря. Российский режиссер Александр Сокуров проходит плановую госпитализацию, сдает анализы, сообщил источник Федерального агентства новостей в фонде «Пример интонации».

Ранее источник ФАН сообщил, что Сокурова госпитализировали. Предположительно, это касалось проблем с сердцем. Однако в фонде поддержки кинематографа пояснили, речь идет о плановой госпитализации.

Режиссер сдает необходимые анализы. С происходящимим в фонде проверками обследование Сокурова никак не связано.