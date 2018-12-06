Сирия новости 6 декабря 16.30: удары ВВС коалиции убили 25 мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Хасаке погиб гражданский

Сирия, 6 декабря. Удары ВВС международной коалиции убили 25 мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Хасаке погиб гражданский, в Алеппо боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали главу местного совета одного из поселений. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала главу совета поселения в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с YPG в Алеппо.

Курды: арестовали несколько мирных жителей Дейр-эз-Зора, проводят массовые задержания в Хасаке.

Международная коалиция: убила 25 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Террористы подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали главу местного совета населенного пункта Тель Хадия на юге провинции Алеппо. Об этом пишет один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В районе города Джараблус в северной части региона продолжаются перестрелки между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), передает военный Twitter-канал (@Breizhman1983).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie), что ВВС возглавляемой США международной коалиции нанесли новые удары по жилым районам Хаджина, что привело к гибели 25 гражданских. Сообщается также о более чем 10 раненных.

Одновременно с этим Middle East Monitor передает, что несколько мирных жителей, покинувших свои дома в восточной части региона из-за страха стать жертвами ударов ВВС коалиции, арестованы боевикам Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хама

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что после очередной провокации со стороны радикальных исламистов Сирийская арабская армия (САА) активизировала атаки позиций незаконных вооруженных группировок на севере провинции Хама. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР наносят удары по позициям джихадистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Мурек. Также, по сведениям Al-Masdar News, в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина отмечаются столкновения между армией САР и группировкой «Джейш аль-Изза».

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака взорвалась цистерна с топливом, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погиб мирный житель поселения, еще один гражданский был госпитализирован с сильными ожогами.

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей региона, сообщает Twitter-канал (@Rojname_com).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)