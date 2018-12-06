«Приезжайте к нам в Крым»: Медведев ответил тем, кто не хочет видеть российский бизнес в Давосе

Москва, 6 декабря. Поездка российской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе зависит от руководителей самого Давоса, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Зависит от руководителей самого Давоса. Как я понимаю, они начали свою позицию корректировать», — заявил премьер.

По словам Медведева, цель поездок на форумы заключается в общении, и российская сторона ему рада. Но если представителей российского бизнеса не хотят видеть, то тогда и смысла ехать нет, добавил глава правительства.

«Приезжайте к нам в Петербург, приезжайте к нам в Сочи, приезжайте к нам в Крым, приезжайте к нам во Владивосток... Я думаю, они — люди прагматичные. Поживем — увидим», — добавил Медведев.

Напомним, в середине ноября глава российского правительства заявил, что Москва откажется от участия в форуме в Давосе, если организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.