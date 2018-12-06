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Медведев рассказал о выгоде проведенного в России ЧМ

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Медведев рассказал о выгоде проведенного в России ЧМ

Москва, 6 декабря. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев на встрече с российскими журналистами, подводя результаты работы правительства за 2018 год, рассказал о выгоде чемпионата мира по футболу, который прошел в 11 городах РФ этим летом.

«Была и критика ЧМ, но, смотрите, мы потратили на турнир примерно 650 млрд рублей. Это, например, расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца. Это достаточно маленькая сумма. Выручили на 200 млрд больше, по подсчетам экономистов. Вот смотрите на города, принимающие ЧМ, речь идет не о Москве и Петербурге. Там не было аэропортов, гостиниц. Сейчас там есть все. Это дало толчок к созданию инфраструктуры. Мы провели лучший ЧМ в истории», — подчеркнул он. 

Мундиаль проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира сборная Франции победила команду Хорватии и стала двукратным чемпионом мира. 

Автор: Андрей Крылов
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