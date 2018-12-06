Национальные ценности нужно продвигать, а не навязывать — Медведев

Москва, 6 декабря. Национальные ценности нужно продвигать, а не навязывать, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос о протекционизме по отношению к культуре, глава правительства РФ отметил, что культура должна быть разной.

Медведев заявил, что чрезвычайно важно правильно расставлять приоритеты при поддержке культуры.

«Ничего нельзя навязывать, культура должна быть разной», — сказал премьер-министр в интервью российским телеканалам.

Медведев отметил, что государству нельзя слишком сильно влиять на культуру.

«Это будет не культура, это будет цензура», — объяснил премьер-министр.

Медведев напомнил, что в национальной программе на развитие культуры планируется выделить 100 миллиардов рублей.