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Национальные ценности нужно продвигать, а не навязывать — Медведев

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Национальные ценности нужно продвигать, а не навязывать — Медведев

Москва, 6 декабря. Национальные ценности нужно продвигать, а не навязывать, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос о протекционизме по отношению к культуре, глава правительства РФ отметил, что культура должна быть разной.

Медведев заявил, что чрезвычайно важно правильно расставлять приоритеты при поддержке культуры.  

«Ничего нельзя навязывать, культура должна быть разной», — сказал премьер-министр в интервью российским телеканалам.

Медведев отметил, что государству нельзя слишком сильно влиять на культуру.

«Это будет не культура, это будет цензура», — объяснил премьер-министр.

Медведев напомнил, что в национальной программе на развитие культуры планируется выделить 100 миллиардов рублей. 

Автор: Федор Веснин
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