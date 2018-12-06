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Медведев рассказал о своих самых ярких впечатлениях за год

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Медведев рассказал о своих самых ярких впечатлениях за год

Москва, 6 декабря. Впечатления в жизни любого человека — это прежде всего общение с другими людьми, заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Об этом премьер рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, чем запомнился ему уходящий 2018 год.

«Впечатления в жизни любого человека — общение с людьми. Общение с людьми — это самое главное», — подчеркнул Медведев.

Глава российского правительства рассказал, что в 2018 году он побывал во многих регионах РФ: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, на Кавказе и Дальнем Востоке, в Сибири.

«Страна у нас очень разная и очень красивая. И люди разные, но богатые своей душой, открытые, иногда жесткие в оценках, иногда очень мягкие», — сказал он.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

Автор: Василий Котов
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