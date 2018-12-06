Мозги надо включать: Медведев дал совет чиновникам после скандальных «изречений»

Москва, 6 декабря. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам, советующим прожить на три тысячи рублей в месяц, включать мозги. Об этом он заявил на встрече с российскими журналистами, подводя результаты работы правительства за 2018 год.

«Нужно включать мозги, когда ты обличен властью. Мне бы не хотелось обижать государственных служащих, в хорошем смысле, целиком. У нас 1 млн состоит на государственной службе, две трети из них — федеральные и региональные, одна треть — муниципальные, по большей части, большинство из них — преданные люди. Есть и другие. Кто плохо себя ведет — надо привлекать к ответственности. Еще некоторое время назад это бы не заметили, сейчас это становится достоянием гласности. Любой служащий должен думать, что изрекает», — подчеркнул он.