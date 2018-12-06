Россия должна сделать все, чтобы сохранить лесное богатство для потомков — Медведев

Москва, 6 декабря. Россия является лесной державой, поэтому власти должны сделать все, чтобы сохранить это богатство для потомков. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

«Стало банальностью говорить что лес — наше богатство, но это так. Мы — лесная страна, крупнейшая лесная держава. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить это богатство для потомков», — отметил он.

Медведев также подчеркнул, что Москва активно меняет правила пользования лесных ресурсов, чтобы предотвратить незаконную вырубку. Так, например, недавно были приняты поправки, которые обязывают лесозаготовительные компании засаживать гектар леса за каждый вырубленный гектар. Глава правительства подчеркнул, что аналогичные правила действуют в соседней Финляндии.

В то же время на российском рынке по-прежнему остаются недобросовестные компании, которые считают, что гораздо проще вырубить и «жульническим способом» вывезти лес из страны.