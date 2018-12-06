В Госдуме укорили Горбачева за слишком быстрое разоружение СССР

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев полагает, что мир находится «на грани новой гонки вооружений». Кроме того, политик отметил вклад бывшего лидера США Джорджа Буша — старшего в сокращение наступательных вооружений.

«Мы провели обзор результатов нашего сотрудничества. Нашим главным достижением было соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического», — написал Горбачев в своей статье для западного издания Time.

По его мнению, после реализации комплекса мер по разоружению двух государств было положено начало «партнерству» между СССР и США. Как считает Горбачев, сейчас прежние договоренности оказались под угрозой ввиду роста политической напряженности в мире.

«Мир сегодня на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — уверен бывший лидер СССР.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей особо подчеркнул, что Российская Федерация не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Руководство страны трепетно относится к расходам на оборону и делает все возможное для того, чтобы добиться максимальных результатов при минимуме затрат.

«Отвлеченно от заявления Горбачева я хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки пытаются навязать нам гонку вооружений, но мы не являемся сторонниками подобных процессов. Что касается передовых видов вооружений, Россия делает упор не на количество, а на качество. Наше оружие превосходит аналоги западных стран, в том числе и США. Мы ушли от Америки далеко вперед, как подчеркивал президент России, верховный главнокомандующий [Владимир Путин] во время своего послания Федеральному собранию. В ближайшей перспективе страны Запада и Штаты не смогут навязать нам гонку вооружений», — констатировал депутат ГД.

Парламентарий укорил Горбачева за слишком высокие темпы разоружения. По мнению собеседника агентства, отечественные вооружения уничтожались в гораздо большем количестве, чем это делали США.