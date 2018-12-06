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Экономика

Эксперты оценили успех российских стартапов в Африке в сфере цифровых технологий

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Эксперты оценили успех российских стартапов в Африке в сфере цифровых технологий

Москва, 6 декабря. Российские компании, занимающиеся цифровыми технологиями, выходят на рынки Африки. Кандидат технических наук, ассистент кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов факультета электроники ЛЭТИ Дмитрий Редька оценил эти шаги.

Предоставляющая платежные решения YARUS одноименная российская компания заключила контракты с оператором связи в Нигерии, а также банком в Замбии. Эксперты отметили, что это сотрудничество принесет свои плоды со временем.

На данный момент, по мнению Редьки, высокотехнологичные отрасли не очень востребованы в Африке, однако для стратегического сотрудничества это идеальный вариант. В настоящее время на этом континенте ведущими направлениями являются машиностроение, транспортная инфраструктура, электротехника и энергетическое обеспечение.

Эксперты оценили успех российских стартапов в Африке в сфере цифровых технологий

Доцент центра техносферной безопасности университета ИТМО Александр Гришканич добавил, что африканские страны довольно быстро развиваются.

«Уровень проникновения цифровых технологий у них крайне низок, уровень проникновения финансовых технологий также не велик, поэтому многие финсекторы спартапов могут прекрасно зайти, — приводит слова Гришканича «Политэксперт». — Фактически, микрофинансовые организации и микрофинансирование без обеспечения в Африке будет цвести и пахнуть».

Автор: Катерина Иванова
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