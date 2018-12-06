Эксперты оценили успех российских стартапов в Африке в сфере цифровых технологий

Москва, 6 декабря. Российские компании, занимающиеся цифровыми технологиями, выходят на рынки Африки. Кандидат технических наук, ассистент кафедры квантовой электроники и оптико-электронных приборов факультета электроники ЛЭТИ Дмитрий Редька оценил эти шаги.

Предоставляющая платежные решения YARUS одноименная российская компания заключила контракты с оператором связи в Нигерии, а также банком в Замбии. Эксперты отметили, что это сотрудничество принесет свои плоды со временем.

На данный момент, по мнению Редьки, высокотехнологичные отрасли не очень востребованы в Африке, однако для стратегического сотрудничества это идеальный вариант. В настоящее время на этом континенте ведущими направлениями являются машиностроение, транспортная инфраструктура, электротехника и энергетическое обеспечение.

Доцент центра техносферной безопасности университета ИТМО Александр Гришканич добавил, что африканские страны довольно быстро развиваются.