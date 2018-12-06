«Будет жевать галстук в прямом эфире»: Порошенко предостерегли от провокаций у границ РФ

Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что будет наращивать группировки войск на границе с Россией, чтобы ответить на «действия агрессора». Об очередной попытке «усмирить Москву» он сообщил, выступая перед военнослужащими по случаю дня ВСУ.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства. В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности», — сказал Порошенко.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей разъяснил, что заявления Порошенко — не что иное, как «милитаристские игры, направленные на манипулирование избирателями в преддверии президентских выборов».

«Идет президентская кампания де-факто, Порошенко делает заявления, нацеленные на мобилизацию милитаристски настроенного украинского электората. Все это, естественно, обусловлено политическими причинами, это провокация. Мы будем внимательно следить за тем, что Киев будет делать вблизи российских границ, — объяснил эксперт. — Все, что делает Порошенко, продиктовано логикой его попыток переизбраться на второй срок. Отсюда и эти милитаристские игры. Это специально делается для нагнетания ситуации и психоза внутри Украины».

По словам Коротченко, если власти Украины захотят устроить военную провокацию против России, то сильно пострадают. И закончится это так же нелепо, как в 2008 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире стал жевать собственный галстук на фоне обсуждения вооруженного конфликта в Южной Осетии.

«Если будет военная провокация или агрессия Украины, то Россия будет реагировать силовыми действиями, которые будут абсолютно пропорциональны степени угроз. Если Порошенко хочет нарваться на что-то, пусть нарывается — повторит судьбу Саакашвили и будет жевать галстук в прямом эфире, если рискнет развязать войну или крупномасштабную операцию против РФ. Если хочет стать камикадзе в вышиванке, пусть попробует — мы будем отвечать», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, Киев ввел военное положение в десяти областях, в том числе в Луганской и Донецкой, и водах Азово-Керченской акватории на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, когда три корабля ВМСУ нарушили российскую границу.