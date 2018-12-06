Это наша жизнь: Медведев рассказал о своих предпочтениях в сериалах

Москва, 6 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что знакомиться с такими источниками, как сериалы, нужно. Сам он смотрел несколько серий кинокартины «Домашний арест» и оценил реалистичность представленных в ней типажей.

Журналисты поинтересовались у главы правительства о его предпочтениях в сериалах и спросили, смотрел ли он «Домашний арест».

«Посмотрел пару серий, довольно забавно, а некоторые персонажи узнаваемы, довольно реалистичные типажи. Некоторые герои смешные. Это интересно, это наша жизнь», — ответил Медведев.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.