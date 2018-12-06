Москва, 6 декабря. В России необходимо уничтожить сотни свалок, в ближайшее время правительство РФ окончательно разработает соответствующую программу, заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Программу подготовим, будем методично внедрять. Нужно уничтожить сотни свалок по всей стране», — подчеркнул премьер.

Медведев добавил, что еще одной задачей является создание современных мусороперерабатывающих комплексов. По словам премьера, сегодня в РФ перерабатывается только 10% отходов. Он подчеркнул, что мусор нужно «не зарывать, а утилизировать с переработкой».

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».