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Правительство РФ разработает и примет программу по борьбе со свалками — Медведев

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Правительство РФ разработает и примет программу по борьбе со свалками — Медведев

Москва, 6 декабря. В России необходимо уничтожить сотни свалок, в ближайшее время правительство РФ окончательно разработает соответствующую программу, заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Программу подготовим, будем методично внедрять. Нужно уничтожить  сотни свалок по всей стране», — подчеркнул премьер.

Медведев добавил, что еще одной задачей является создание современных мусороперерабатывающих комплексов. По словам премьера, сегодня в РФ перерабатывается только 10% отходов. Он подчеркнул, что мусор нужно «не зарывать, а утилизировать с переработкой».

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

 

Автор: Василий Котов
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