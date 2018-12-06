Медведев допустил введение заградительных пошлин на экспорт для нефтяников

Москва, 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение заградительных пошлин на экспорт для нефтяных компаний.

«Мы вынуждены были надавить на нефтяников…Если все будет стабильно, то ничего трогать не будем, если ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные среди нефтяников решения, в том числе введение так называемых заградительных пошлин на экспорт», — сказал Медведев.