Медведев призвал вкладываться в пожарную технику

Москва, 6 декабря. Пожары являются внутренней проблемой государства, для решения которой требуется увеличение количества пожарной техники и инспекторов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил, что Россия обладает богатыми и огромными лесными массивами, которые сложно тушить при возникновении возгораний. Для решения этой проблемы он предложил ряд направлений.

«20 миллиардов рублей на закупку пожарной техники, нужно увеличить количество инспекторов. Один инспектор на миллион гектар, надо дополнительные деньги в систему дать», — отметил Медведев.

Кроме того, указал премьер-министр, необходимо готовить население страны к противопожарным мероприятиям.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.