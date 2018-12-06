Медведев назвал долю отечественных лекарств в списке жизненно необходимых

Москва, 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что 60% наименований отечественных лекарств находятся в перечне жизненно необходимых препаратов.

«У нас неплохой контроль качества этих лекарств. Но эти лекарства производятся и продаются за рубли. Когда мы покупаем лекарства за границей, они в любом случае связаны с валютной конъюнктурой. Они могут скакнуть в цене», — подчеркнул Медведев.