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Медведев назвал долю отечественных лекарств в списке жизненно необходимых

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Медведев назвал долю отечественных лекарств в списке жизненно необходимых

Москва, 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что 60% наименований отечественных лекарств находятся в перечне жизненно необходимых препаратов.

«У нас неплохой контроль качества этих лекарств. Но эти лекарства производятся и продаются за рубли. Когда мы покупаем лекарства за границей, они в любом случае связаны с валютной конъюнктурой. Они могут скакнуть в цене», — подчеркнул Медведев.

Автор: Данила Копп
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