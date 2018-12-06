Молитва под обстрелами: в Москве представили фильм о прифронтовом храме в Донбассе

Документальный фильм Алексея Полуботы «Зайцево. Храм на линии фронта» был представлен широкой общественности 5 декабря 2018 года в Центре славянской письменности и культуры в Москве. Автор картины — журналист, занимающийся также сбором и доставкой гуманитарной помощи в народные республики Новороссии. Также в съемках участвовали Сармат Горловка, Ольга Блюмина и Ярослав Ломакин. Вела вечер прозаик Анастасия Чернова.

«Еще в 2014 году, во время первых своих поездок в Донбасс, я слышал от местных жителей, что украинские военные целенаправленно бьют по храмам. Андрей Пургин (председатель Народного совета ДНР в 2014–2015 годах. — Прим. ФАН) насчитал, что было разрушено не менее 80 храмов...» — рассказал Алексей, представляя фильм.

По его мнению, ВСУ наносят удары по церквям, школам и другим гражданским объектам, чтобы согнать людей с земель Новороссии.

По словам Полуботы, в какой-то момент у него, профессионального журналиста, появилось желание не только писать статьи, но и снимать документалистику о происходящем на Донбассе. Он намерен снять фильмы еще о двух храмах, находящихся в зоне боевых действий.

Представляя фильм, он констатировал, что 2014 году каждый, кто ехал в Донбасс, чувствовал себя песчинкой, которая может склонить весы истории.

«Сейчас все застыло. Война в основном идет на линии фронта. Но людям от этого не легче... А вся вина этих людей в том, что они хотели говорить на своем языке, не захотели отрекаться от своих предков, которые воевали на неправильной, с точки зрения новых украинских властей, стороне», — считает Полубота.

Поселок Зайцево — окраина прифронтовой Горловки, и по всем правилам считается «красной зоной» — горячая точка в горячей точке. Донбасс пугающе мал: здесь 15 км от линии соприкосновения считается тылом, 10 км — безопасным расстоянием, 5 км — «ой, да далеко», 3 км — «ну, шумно немного, но не так ужасно», и даже непосредственно в зоне, простреливаемой снайпером, живут люди. Живут и молятся, добираясь на службы под прицелом, а нередко — ползком под обстрелом.

«Меня, как человека православного и как писателя, пытающегося понять суть вещей, поразило чувство служения у отца Николая Марковского», — поделился своими ощущениями Алексей.

Отец Николай живет в относительно безопасном месте в городе, но продолжает служить в Зайцево. С ним на службу приезжают и его дети. Свято-Тихоновский храм расположен в центре поселка, рядом — здание администрации. До линии соприкосновения здесь — около 800 метров.

От обстрелов небольшое временное здание, где идут богослужения, защищает то, что осталось от огромного, построенного еще до революции и разрушенного в советское время храма. Прихожане надеются, что с божьей помощью большой храм будет восстановлен. Рядом стоит памятник героям Гражданской и Великой Отечественной войн — странно раскрашенный, что еще больше усиливает ужас и абсурд происходящего.

В фильме Алексея Полуботы самый пронзительный момент — когда он с местной женщиной, немолодой жительницей Зайцево, идет по дороге, полностью простреливаемой снайперами ВСУ. Они спокойно, невозмутимо беседуют. Женщина рассказывает, что уже 30 лет ходит в Свято-Тихоновский храм. Когда началась война, она не уехала, как многие, восприняв происходящее как и положено христианке — как испытание.

Жительница Зайцево уверена, что если будет на то воля божья, то с ней ничего не случится. Очень буднично она говорит о том, что снайперы часто пугают ее и других оставшихся в поселке — человек лег при начале стрельбы, две пули входят в землю рядом.

«Вставай и иди — третья твоя будет», — объясняет она.

У нее три гектара земли, но обрабатывает она только два — на большее не хватает сил. Иногда приходится ей собирать урожай, ползком пробираясь по меже.

Местные жители ходят по улицам, прижимаясь к забору на случай начала обстрела, и много молятся. А отец Николай призывает во время проповеди к прощению — потому что рано или поздно все закончится и нельзя допустить, чтобы взаимная ненависть продолжала расти. В интервью Полуботе священник рассказал, что для его прихожан посещение служб — не что-то героическое, это не вера напоказ, а часть их жизни. По мнению отца Николая, это очень правильно.

После просмотра фильма участники мероприятия поделились своими впечатлениями о картине, а также высказались о войне, уже пятый год идущей в Новороссии.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько обратил внимание собравшихся на то, что обстреливаются не просто храмы — православные верующие подвергаются притеснениям.

«Сейчас сам экзархат (наместничество за пределами метрополии. — Прим. ФАН) Русской православной церкви подвергается нападкам. Это — религиозная война, идущая в том числе и на духовном уровне», — уверен он. Да, нужно прощать. Но и не нужно забывать того, что было. Нельзя уравнивать стороны! Мы должны самоорганизовываться в качестве людей, оказывающих помощь, и ничего не забывать».

Коллега Алексея Полуботы, журналист, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева выразила признательность автору фильма за проделанную работу, которая, по ее мнению, была «не просто опасна».

«Разговорить людей, живущих на линии фронта — непросто и тяжело психологически», — отметила она.

Журналистка упомянула, что сама недавно во время прошедших в ДНР выборов ездила в Зайцево, и с трудом уговорила одного из местных жителей дать комментарий.

«Перефразируя известное — любая подлость и даже поражение не фатально и не должно нас останавливать, любая победа может оказаться не окончательной. Важно лишь мужество продолжать!» — заявила она.

Заканчивая выступление, Макеева прочитала свое стихотворение «На блокпостах», с которым она участвует в поэтическом конкурсе Союза добровольцев Донбасса.

Поэт и гуманитарщик Марина Пономарева отметила спад активности волонтерских организаций. Многие ее единомышленники дошли до отчаяния и уныния, потому что ничего не меняется, и «ушли в свою скорлупу».

«Но важно продолжать снимать такие фильмы», — не сомневается она.

Григорий Шувалов — поэт, также ездивший в Донбасс, уверен, что «необходимо тесным кругом, собравшимся в этом зале, что-то предпринимать».

«Здесь, в России, а особенно здесь в Москве, у людей свои проблемы, они погружены в них… Хотя если сдадут Донбасс — неотъемлемую часть Русского мира — то беда придет и сюда», — сказал он.

Он особо поддержал некоторых из выступивших, подчеркнув: мы не должны ничего забывать, но и мы и не должны уподобляться той стороне.

Прозаик Людмила Семенова рассказала о том, что поездка в Донбасс с Алексеем Полуботой в храм, о котором впоследствии был снят фильм, стала для нее внутренним потрясением, и чтобы пережить эту боль, она стала писать о войне. Людмила прочитала участникам встречи свой небольшой рассказ о судьбе ополченца, потерявшего в одночасье жену и маленькую дочь.

«Нам нужно больше молиться, чтобы не допустить ужесточения», — считает она.

Донской казак Сергей Матвеев во время своего краткого выступления заявил, что «мало — точно поставить диагноз, важно знать причины болезни».

«Мы видим признаки религиозной войны, идущей уже две тысячи лет. Войны всего мира с христианством. Те, кто дирижирует этим, бесконечно далеки от линии фронта и не они своими руками таскали шины на майдан», — считает он.

По завершении вечера был организован сбор денежной помощи для прихода Свято-Тихоновского храма.

Напомним, ранее в Москве также состоялись два показа документальных фильмов о войне в Донбассе. 24 ноября в кинотеатре «Октябрь» прошла презентация работы известного режиссера Алены Полуниной «Своя республика». А буквально на днях, 2 декабря, в Центре славянской письменности и культуры был представлен фильм директора музея воинской славы Донбасса Германа Владимирова «Добровольцы».