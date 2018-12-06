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Экономика

Наименее болезненная ситуация: Медведев объяснил повышение НДС

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Наименее болезненная ситуация: Медведев объяснил повышение НДС

Москва, 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил повышение налога на добавленную стоимость в России.

«При всех издержках это наименее болезненная ситуация для людей», — пояснил он.

Медведев напомнил, что размер НДС несколько раз менялся в России: вначале составлял 28%, потом, с 1994 по 2004 года, 20%, потом – 18%. Теперь правительство РФ приняло решение снова увеличить налог до 20%.

Премьер пояснил, что альтернативные варианты сильно ударили бы по гражданам России.

«Если убрать льготы по лекарствам и продовольствию – пострадают беднейшие слои населения, самые нуждающиеся», — подчеркнул Медведев.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».

Автор: Василий Котов
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