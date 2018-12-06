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Медведев назвал главный фактор в воспитании детей

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Медведев назвал главный фактор в воспитании детей

Москва, 6 декабря. Главное в воспитании ребенка — это семья, заявил в четверг премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, он прокомментировал недавнюю трагедию со стрельбой в керченском колледже.

«Главное в воспитании ребенка — это семья, все начинается там. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, обязанность родителей — поинтересоваться, а чего он там торчит. Может у него проблемы, может ему нужна поддержка», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства также отметил важную роль школы в воспитании ребенка. Он призвал педагогов проводить специальные мероприятия, которые помогли бы существенно снизить уровень агрессии среди подрастающего поколения. Задача же государства — осуществлять регулирования и следить за тем, чтобы такие истории больше не повторялись.

Автор: Антон Соколов
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