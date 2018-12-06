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Медведев отметил сложность профессии врача

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Медведев отметил сложность профессии врача

Москва, 6 декабря. Профессия врача — трудная и по знаниям, и по человеческим навыкам, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

«Как в любой профессии есть хорошие специалисты, а есть — так себе. Но значительная часть докторов действительно верна клятве Гиппократа и служат людям», — заявил Медведев.

По его словам, в России общий дефицит врачей 22,5 тысячи человек. Это означает, что в отдельных регионах не хватает педиатров, а в других — узких специалистов. Дефицит нужно закрывать, подчеркнул Медведев. По его словам, в России снижается этот показатель, но нужно продолжать работать в этом направлении. 

Автор: Данила Копп
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