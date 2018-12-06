Адвокат Маршани посоветовал рэперам не ограничиваться заменой «наркотиков» на «компотики»

Известный адвокат Тимур Маршани в интервью Федеральному агентству новостей посоветовал рэп-исполнителям, желающим избежать отмены концертов, не ограничиваться точечной заменой слов в песнях.

Юрист прокомментировал недавнее выступление рэпера Jah Khalib в московском дворце спорта «Мегаспорт», когда строчку «все, что мы любим — секс, наркотики» артист заменил на «все, что мы любим — кекс, компотики». Цензуру собственных песен рэпер объяснил желанием избежать отмены концертов из-за проблем, с которыми столкнулись его коллеги по сцене.

Маршани пояснил корреспонденту ФАН, что правовым основанием для запрета публичного воспроизведения песен любых исполнителей может стать только заключение эксперта-лингвиста, который будет анализировать все произведение целиком.

«В песнях рэп-исполнителей ничего плохого нет, пока они не содержат призывов к употреблению наркотиков, экстремизму, вандализму, неповиновению и другим противоправным действиям. Но если такие призывы есть, то даже при наличии измененных фраз — вместо «наркотиков» будут «компотики», а вместо слова «секс» что-то еще, будет проводиться контекстный анализ, который выявит соответствующую направленность текста», — заявил адвокат.

Адвокат также отметил, что невозможно разработать единые критерии оценки текстов всех исполнителей и подогнать всех рэперов «под шаблон Аллы Пугачевой».

«Каждый случай уникален, должен оцениваться индивидуально, только заключение лингвиста-эксперта по результатам контекстного анализа произведения может являться основанием для запрета выступлений» — рассказал Маршани.

Стоит отметить, что в тексте отредактированной рэпером Jah Khalib песни, несмотря на появление «кекса и компотиков», остались строки «наш тайный уголок украсит дрянь и порошок», «в нашей комнате встал дури отборной маяк» и другие неоднозначные намеки на употребление не связанных с «компотиками» веществ.

Ранее в различных городах России были отменены концерты Элджея и Монеточки, Gunwest, Jah Khalib, Хаски, Скриптонита и Matrang из-за наличия в текстах их песен призывов к употреблению наркотиков и нецензурной лексики.