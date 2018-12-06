Государство должно вовремя отвечать на вызовы цифровой эры — Медведев

Москва, 6 декабря. Искусство государственного управления заключается в том, чтобы вовремя отвечать на вызовы, в том числе цифровой эры, что касается и образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, образование никогда не готово к вызовам, именно поэтому оно претерпевает изменения. Медведев напомнил, что в своей жизни отдал образованию около 20 лет, еще 13 лет занимался преподавательской деятельностью.

«Всегда вызовы опережают то, к чему ты готовишься. Это нормально. Искусство государственного управления — вовремя отвечать на эти вызовы. Есть потребность готовить программистов — нужно бежать туда и готовить этих специалистов. Врачи нужны — нужно туда средства пускать», — подчеркнул он.

В четверг, 6 декабря, проходит традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей пяти телеканалов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подводит итоги уходящего 2018 года и дает прогноз на следующий год. В прошлом году одной из главных тем была ситуация с лекарствами. Особенное внимание Медведев уделяет социальным обязательствам российского государства.

Разговор представителей СМИ с Медведевым проходит в 11 раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, привлекают к разговору новые телеканалы.