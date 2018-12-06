Москва, 6 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, как предотвратить «колумбайны» в России.

Комментируя трагедию в колледже в Керчи, а также случаи агрессивного поведения подростков в школах, Медведев напомнил, что ответственность за это несут семья, школа и государства.

«Необходимо соединить усилия всех, кто отвечает – семьи, родителей, школы и государства в возможности регулирования», — сказал премьер.

В четверг, 6 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире подводит итоги работы Кабмина в уходящем году. Прямую трансляцию «Разговора с Дмитрием Медведевым» ведут российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», РБК, Russia Today, а также региональный телеканал «Томское время».